نبيلة عبيد: الظهور على شاشة التلفزيون المصري شرف

عبرت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بتكرمها من التلفزيون المصري، مؤكدة أنه يمثل لها «البيت الأول .

وكتبت عبيد عبر حسابها الشخصي انستجرام : «يسعدني دائما أن أعود إلى بيتي الأول، تلفزيون مصر، الذى كان وما زال صاحب فضل كبير على كل فنان مصري، وقد سعدت مؤخرًا بتصوير سهرة العيد مع الإعلامية شيرين الشايب، والتي ستذاع خلال أيام العيد على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع إعادة على القناة الثانية».

وتابعت : «كما أتشرف بالتكريم الذي منحني إياها المخرج محمد إبراهيم رئيس التلفزيون المصري وهو تكريم أعتز به كثيرًا وأعتبره وسامًا غاليًا من مؤسسة عريقة لها مكانة كبيرة في قلبي».



اضافت : «تلفزيون مصر سيظل دائمًا بيتى، وأشعر بالحنين فى كل مرة أزور فيها استوديوهاته العريقة وألتقى بأحبائه والعاملين فيه، وأتشرف دائمًا بالظهور عبر شاشته وبرامجه الجميلة التي تربى عليها الجمهور المصري والعربي».