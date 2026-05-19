دبلوماسي أمريكي سابق: طهران اكتسبت خبرة وواشنطن تُدار من شخص «لا يفهم»

قال السفير باتريك ثيروس دبلوماسي أمريكي سابق، إن الإيرانيين لديهم خبرة من ضربتين حدثتا أثناء المفاوضات، أما الجانب الأمريكي، فيديره شخص واحد فقط لا يفهم ما يحدث في الجانب الإيراني.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وبالنسبة للإيرانيين، هذه ليست صفقة أعمال بل هي تهديد وجودي لاستمرار النظام الإيراني، وله تبعات وخيمة على أعضاء النظام.

وتابع: «لذلك، لن يستسلم الإيرانيون بمجرد التهديد، ومرة أخرى، نحن نتعامل مع طرفين لا يفهم كل منهما الآخر: الإيرانيون لا يفهمون أن ترامب يحتاج إلى أي شيء يمكنه إظهاره على أنه انتصار من نوع ما، انتصار كافٍ ليقدمه للشعب الأمريكي ولمن يصوتون له، ليظهر أنه قد نجح في إنجاز ما مع إيران».