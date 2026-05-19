الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأمينا للمواطنين في عيد الأضحى.. طوارئ قصوى بالمحافظات وخطة تدريجية لمواجهة الكلاب الضالة

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين جاء بصورة استباقية استعدادًا لفترة إجازات عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المعنية بمختلف المحافظات بدأت بالفعل رفع درجة الاستعدادات القصوى لضمان قضاء المواطنين عطلة آمنة وسعيدة.

رفع جاهزية المرافق والخدمات العامة وتفعيل غرف عمليات

وأوضح الحمصاني، أن الاستعدادات تشمل رفع جاهزية المرافق والخدمات العامة، وتفعيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل كل محافظة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية، خاصةً السلع التموينية والبترولية.


وأضاف أن استعدادات المحافظات لعيد الأضحى تمتد أيضًا لتشمل رفع كفاءة وتجهيز المجازر، مع الحرص على توفير اللحوم للمواطنين بالكميات المناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.


وفيما يتعلق بظاهرة الكلاب الضالة، أشار الحمصاني إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يرتبط بفترة زمنية محددة، وإنما يعتمد على تنفيذ إجراءات تدريجية ومدروسة تضمن السيطرة عليها بصورة فعالة وآمنة.


وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحجيم الظاهرة، من بينها إنشاء "شلاتر" لإيواء الكلاب الضالة بكل محافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب تنفيذ حملات لتجميع وتعقيم الكلاب، ونقلها من الشوارع بصورة آمنة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في هذا الملف.

وشدد الحمصاني على أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على سلامة البيئة، مؤكدًا أن الدولة تتبع منهجًا علميًا يراعي أمن المواطن، والحفاظ على التوازن البيئي، وضمان سلامة الشوارع في الوقت نفسه.

