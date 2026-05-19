واظب على 9 أمور لتفوز بالعشر من ذي الحجة

كيف تفوز بـ العشر من ذي الحجة ؟ هلّ علينا شهر ذي الحجة، وفيه العشر أيام الأولى التي أقسم الله بها في كتابه العزيز فى قوله تعالى {وَالْفَجْرِ . وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، والرسول يدعونا إلى مَزِيد من العمل الصالح فيها لما فيها من نفحات الله على عباده ؛ لأن العمل في هذه الفترة له منزلة عظيمة عند الله تعالى، وقد اجتمع العشر من ذي الحجة من دواعي التفضيل أن هذه الأيام من الأشهر الحرم، وأن فيها يوم عرفة، واستثمار هذه الأيام يكون بالتوبة الصادقة والاستقامة على الحق والاعتصام بحبل الله المَتِين.

١- شغل التكبيرات في البيت .. أحيوا سنة التكبير.

٢- ُادعُ كثيرًا واسأل الله ما شئت .. خصص لنفسك وقتًا للدعاء.

٣- حافظ على الصلاة في وقتها .. َصل النوافل والوتر.

٤- أقم الليل ولو بركعتين

٥- اذكر الله كثيراً حافظ على أذكار الصباح والمساء، أذكار الصبـاح بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء بعد صلاة العصر، أكثر من ذكر الله (سبح ، استغفر ، كبر ).

٦- صُم ما استطعت من هذه الأيام ولكن احرص ع صيام يوم عرفة.

٧- اقرأ من القرآن ما تستطيع .. رتل بـ قلبك.

٨- أدرك يوم التروية .. هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الذي ينتقل فيه الحجاج من مكة إلى منى وسمي بالتروية لأن الحجاج كانوا يتروون في هذا اليوم يتزودون بحمل الماء معهم من مكة إلى عرفات ، ويسقون ، ويستقون.

٩-عن النبي ﷺ قال : ( أفضل الأيام يوم عرفة ) - رواه ابن حبان * عن النبي ﷺ قال : بعض الأعمال التي سنها النا رسولنا في يوم عرفة : الصيام ، الإكثار من الذكر والدعاء ، التكبير ، خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”.

أعمال مستحبة فى العشر من ذي الحجة

1) كثرة الذكر

يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، قال الله عز وجل: “ويذكروا اسم الله في أيام معلومات”.

2) التهليل والتكبير والتحميد

قال النبى صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”.

3) الصوم

يسن صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس.

4) يستحب لمن أراد أن يضحي، ألا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره.

5) صيام يوم عرفة

قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله والسّنة الّتي بعده» رواه مسلم.

6) الدعاء يوم عرفة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» (موطأ مالك).

7) لبس الثياب الحسن يوم العيد

الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحى بأسمن ما نجد".

8) نحر الأضحية

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما عمل آدميّ من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها -أي: فتوضع في ميزانه- وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا» (رواه الترمذي).

9) المحافظة على نظافة الأماكن العامة.