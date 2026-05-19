ريال مدريد يرفض عرضًا سعوديًا بـ80 مليون يورو لضم أردا جولر

رفض نادي ريال مدريد عرضًا ماليًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع النجم التركي أردا جولر خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعدما وصلت قيمة العرض إلى نحو 80 مليون يورو.

فلورنتينو بيريز يغلق باب الرحيل

وبحسب تقارير صحفية تركية، فإن إدارة ريال مدريد أغلقت باب المفاوضات بشكل نهائي، مؤكدة تمسكها الكامل باللاعب ورفض فكرة رحيله تحت أي ظرف.

وأشار موقع “أجانسبور” التركي، إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يعتبر أردا جولر أحد أهم عناصر مشروع الفريق المستقبلي، الذي يهدف إلى بناء جيل جديد قادر على قيادة النادي لسنوات طويلة.

ثقة كبيرة في قدرات اللاعب

وأكد التقرير ، أن إدارة النادي الملكي ترى أن اللاعب التركي يمتلك إمكانات فنية كبيرة تؤهله للتطور بشكل أكبر خلال المواسم المقبلة، وهو ما يجعل فكرة التخلي عنه غير مطروحة داخل أروقة “سانتياجو برنابيو”.

أرقام مميزة مع ريال مدريد

وشهد الموسم الحالي تطورًا واضحًا في مستوى أردا جولر، بعدما حصل على فرص مشاركة أكبر مع ريال مدريد ونجح في استغلالها بصورة مميزة.

وخاض اللاعب التركي 50 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 14 تمريرة حاسمة، ليؤكد تطوره الهجومي وتأثيره المتزايد داخل صفوف الفريق.

عقد ممتد حتى 2029

ويمتد عقد أردا جولر مع ريال مدريد حتى صيف عام 2029، ما يمنح إدارة النادي استقرارًا كبيرًا بشأن مستقبله، خاصة مع اقتراب عودته الكاملة للملاعب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.