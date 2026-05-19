الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

خلال لقائه وزير صحة بوركينا فاسو.. عبدالغفار: ندعم التعاون الإفريقي في المجال الصحي

وزير الصحة و نظيره بجمهورية بوركينا فاسو،
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره الدكتور روبورت لوسيان وزير الصحة بجمهورية بوركينا فاسو، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة حالياً بمدينة جنيف بسويسرا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الصحية، بهدف تطوير أنظمة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة بشكل عادل لمواطني الدولتين.

 آليات تعزيز الشراكات الاستراتيجية

وأضاف أن الاجتماع شهد مناقشة آليات تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتنسيق المؤسسي بين الجانبين، مع التركيز على دعم التعاون الإفريقي في المجال الصحي بما يتوافق مع الأهداف والأولويات الصحية الإقليمية والدولية.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية وتبادل الخبرات في تصنيع اللقاحات والأدوية، إلى جانب التعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية، وبناء القدرات وتطوير مهارات الكوادر الطبية من خلال فرص التدريب والتعليم المهني، بالإضافة إلى التعاون في مجال الوقاية من الأمراض وترصد الأوبئة والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية والجوائح. كما تم مناقشة تبادل الخبرات في مجال الصحة الرقمية وإدارة البيانات الصحية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز التعاون الدولي والإفريقي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتطوير القطاع الصحي في مصر ودول القارة.

