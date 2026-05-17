وزير الصحة يستقبل نقيب المحامين لبحث تعزيز الرعاية الصحية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في اجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتقديم خدمات صحية متكاملة لأعضائها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول سبل استفادة أعضاء النقابة وأسرهم والعاملين بها من الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الوزارة، خاصة في المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك مواطني المحافظات الأخرى.

انتفاع أكثر من 600 ألف محامٍ

ووجه الوزير بدراسة أوضاع النقابة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، تمهيدًا لانتفاع أكثر من 600 ألف محامٍ وأسرهم بهذه المنظومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين.

حضر الاجتماع إلى جانب نقيب المحامين، كل من السيد الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، والأستاذ السيد جابر عضو مجلس النقابة العامة.