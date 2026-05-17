استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على دير البلح بوسط غزة

استشهد 3 فلسطينيين، اليوم / الأحد /، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح بعضها خطيرة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72 ألفا و763 شهيدا، و172 ألفا و664 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 871 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2562 جريحا، فيما جرى انتشال 776 جثمانا.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شابين بعد الاعتداء عليهما، واستولت على مركبتهما، من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، لم تعرف هويتهما بعد، أثناء مرورهما عند المدخل الشرقي للقرية، واعتدت عليهما بالضرب، واستولت على مركبتهما الخاصة، قبل أن يتم نقلهما الى داخل مستوطنة "عطيرت" المقامة على أراضي أم صفا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي المنية والرشايدة شرق بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال اقتحمت المنية والرشايدة وتمركزوا وسطها، دون أن يبلغ عن دهم لمنازل المواطنين أو اعتقالات.