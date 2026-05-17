قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
900 ألف حاج وحاجة وصلوا إلى السعودية حتى الآن عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية | صور
مدبولي يتابع استعدادات عيد الأضحى.. وضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة
المالية: 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026 /2027
بتكلفة 800 مليار جنيه ويضيف 2.2 مليون فدان | برلمانيون عن مشروع الدلتا الجديدة : يعزز الأمن الغذائي ..ويعيد مجد الزراعة المصرية عالميا
موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام
700 كيلو مواد مخدرة.. مصرع مسجل خطر وسقوط إمبراطورية الكيف بـ 84 مليون جنيه
العيد الأربعاء ولا الخميس.. الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات
إيران تهاجم ترامب: وقع في فخ إسرائيل وسيفقد نفوذ واشنطن بغرب آسيا
الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة
متحدث "الري": مشروع الدلتا الجديدة نموذج عالمي لتعظيم الاستفادة من المياه ودعم التوسع الزراعي
الصحة تكشف حقيقة وجود فيروس إيبولا في مصر.. اعرف أعراضه وطرق انتقاله
كاميرات وتأمين خارج اللجان.. مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية 2026| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتابع استعدادات عيد الأضحى.. وضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين استعدادات استقبال العيد الأضحى المبارك
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين استعدادات استقبال العيد الأضحى المبارك
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين، تلبية لمختلف احتياجاتهم، وذلك بالكميات والأسعار المناسبة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس الوزراء أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق من خلال الأجهزة والجهات الرقابية، منعًا لوجود أية ممارسات احتكارية، أو أي تلاعب في أسعار السلع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة المزيد من الكميات المعروضة من السلع، وينعكس على تحقيق مزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.

من جانبه.. استعرض وزير التموين جهود الوزارة وجهاتها المعنية لتأمين مختلف احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جار استلامها، وذلك في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة.

وأَضاف أنه تم توفير نحو 669 طن لحوم مجمدة، وطرحها بأسعار تنافسية تسهم في استقرار حركة الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير لحوم ضأن مجمدة بكمية تقدر بنحو 6000 رأس مذبوحة، فضلًا عن طرح اللحوم الضأن والبتلو بمختلف الأنواع لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى جهود توفير الخراف الحية، وما تم تجهيزه من شوادر على مستوى المحافظات لإتاحة كميات كبيرة من الخراف الحية بأسعار مناسبة، وبما يسهم في زيادة المعروض منها تحقيقا لمزيد من الاستقرار والتوازن السعري.

وأشار إلى توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتا إلى جهود التوسع في إقامة معارض "أهلًا بالعيد"، والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، بجانب زيادة حجم المعروض من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ولفت إلى إتاحة المزيد من التخفيضات التي تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات احتكارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضح ما يتم توفيره من سلع ومنتجات من خلال 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، بالإضافة إلى فروع مشروع "كاري أون" وفروع "جمعيتي" البالغ عددها أكثر من 8000 فرع على مستوى الجمهورية.

وأكد استمرار العمل بمختلف منافذ التجزئة وفروع مشروع "كاري أون" خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسي بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد.

وأشار إلى استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذا متابعة توافر اللحوم الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، والرقابة على توافر السلع الغذائية وصرف المقررات التموينية من خلال المنافذ التموينية والبدالين.

ولفت إلى متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات الخدمة بالأسعار الرسمية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مستوى المديريات والإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير التموين عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

بسبب الجلباب الصعيدي.. منع مواطنين من دخول عرض فيلم أسد بسينما أحد الفنادق

بسبب الجلباب الصعيدي .. منع مواطنين من دخول عرض فيلم «أسد» بسينما وسط البلد | شاهد

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

ترشيحاتنا

الجنائية الدولية

الجنائية الدولية : لا مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين

البنك الدولي

البنك الدولي: صرف 292 مليون دولار لبرنامج إصلاح التعليم في الأردن

الرئيس اللبناني جوزيف عون

رئيس لبنان يبحث هاتفيًا مع أمير الكويت الأوضاع الراهنة في المنطقة

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل
لعزومات عيد الاضحى.. طريقة شوى الريش بالعسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد