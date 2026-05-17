مدبولي يتابع استعدادات عيد الأضحى.. وضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع بأسعار مخفضة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار جهود توفير مختلف السلع ومتطلبات المواطنين، تلبية لمختلف احتياجاتهم، وذلك بالكميات والأسعار المناسبة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس الوزراء أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق من خلال الأجهزة والجهات الرقابية، منعًا لوجود أية ممارسات احتكارية، أو أي تلاعب في أسعار السلع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة المزيد من الكميات المعروضة من السلع، وينعكس على تحقيق مزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.

من جانبه.. استعرض وزير التموين جهود الوزارة وجهاتها المعنية لتأمين مختلف احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جار استلامها، وذلك في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة.

وأَضاف أنه تم توفير نحو 669 طن لحوم مجمدة، وطرحها بأسعار تنافسية تسهم في استقرار حركة الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير لحوم ضأن مجمدة بكمية تقدر بنحو 6000 رأس مذبوحة، فضلًا عن طرح اللحوم الضأن والبتلو بمختلف الأنواع لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى جهود توفير الخراف الحية، وما تم تجهيزه من شوادر على مستوى المحافظات لإتاحة كميات كبيرة من الخراف الحية بأسعار مناسبة، وبما يسهم في زيادة المعروض منها تحقيقا لمزيد من الاستقرار والتوازن السعري.

وأشار إلى توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتا إلى جهود التوسع في إقامة معارض "أهلًا بالعيد"، والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، بجانب زيادة حجم المعروض من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ولفت إلى إتاحة المزيد من التخفيضات التي تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات احتكارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضح ما يتم توفيره من سلع ومنتجات من خلال 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، بالإضافة إلى فروع مشروع "كاري أون" وفروع "جمعيتي" البالغ عددها أكثر من 8000 فرع على مستوى الجمهورية.

وأكد استمرار العمل بمختلف منافذ التجزئة وفروع مشروع "كاري أون" خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسي بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد.

وأشار إلى استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذا متابعة توافر اللحوم الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، والرقابة على توافر السلع الغذائية وصرف المقررات التموينية من خلال المنافذ التموينية والبدالين.

ولفت إلى متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات الخدمة بالأسعار الرسمية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مستوى المديريات والإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.