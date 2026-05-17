الهند وهولندا توقعان 17 اتفاقية تعاون خلال زيارة مودي إلى لاهاي

وقعت الهند وهولندا 17 اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والمعادن الحيوية وقطاعات رئيسية أخرى، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى لاهاي ولقائه بنظيره الهولندي روب جيتن.

وذكرت صحيفة (إكسبرس الهندية) أن البلدين رفعا مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية بتوقيع هذه الاتفاقيات، إذ اعتمدا خارطة طريق شاملة مدتها خمس سنوات.

وقال مودي، بحسب الصحيفة، "هدفنا الارتقاء بالتعاون في مجالات مثل الابتكار والاستثمار والاستدامة والدفاع إلى مستويات جديدة. واسترشادا بهذه الرؤية المشتركة، نرتقي اليوم بالعلاقات بين الهند وهولندا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".

وأضاف "نعتبر هولندا أحد أهم شركاء الهند، وهي من بين أكبر خمسة مستثمرين في البلاد. كما أن الروابط التاريخية والثقافية والشعبية بيننا عميقة الجذور. وتشكل القيم الديمقراطية والاقتصاد السوقي والسلوك المسؤول أساس رؤيتنا المشتركة. كما أن تعاوننا في قطاعات مثل المياه والصحة والتعليم يسهم بشكل فعال في تحسين حياة شعوبنا".

من جانبه، قال جيتن - في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) - "إن الصداقة بين الهند وهولندا في أوج ازدهارها.. ويؤكد ذلك أيضا زيارة رئيس الوزراء الهندي مودي إلى هولندا. وهي علاقة يتم الارتقاء بها إلى مستوى أعلى بفضل اتفاقنا على إقامة شراكة استراتيجية بيننا".

وأضاف جيتن أن الشراكة بين البلدين بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، مشيرا إلى إعلان مشترك جديد بين شركة (إيه. إس. إم. إل. القابضة) الهولندية المصنعة لأدوات الرقائق الإلكترونية وشركة (تاتا) الهندية للإلكترونيات.

جاء هذا الإعلان عقب محادثات جرت أمس / السبت / بين مودي وجيتن في لاهاي.