الاحتلال يهاجم تكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى.. وحماس: جريمة حرب

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية - حماس أن استهداف قوات الاحتلال الصهيوني ظهر اليوم لتكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، والذي أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء، هو جريمة حرب متعمدة.

وقالت الحركة في بيان لها :هذا العدوان هو مشهد متجدد من مشاهد الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا في قطاع غزة.

وأضافت : يأتي ذلك في ظل صمت وعجز دولي غير مبرر، يُشجع الاحتلال على مواصلة مجازره، وسط تجاهلٍ سافرٍ لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية.

وطالبت الحركة الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والإدانة الفورية لهذه الجريمة المروعة وللسلوك الإجرامي للاحتلال الذي لم يتوقف عن مجازره بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، واتخاذ الإجراءات العملية التي تُوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتُلزمه باحترام تعهداته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت الحركة على أن هذه الجرائم المروعة بحق الشعب ستظل لعنةً تلاحق المحتل الفاشي وداعميه في كل مكان من العالم، وسيأتي اليوم الذي يدفع فيه ثمن هذه الجرائم البشعة التي فاقت أبشع ما عرفه التاريخ الحديث من مجازر وانتهاكات.