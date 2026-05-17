وزير الشباب السابق: مصر تستضيف بطولة الألعاب الإفريقية للجامعات بمشاركة 20 دولة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه بالاهتمام بالطالب الجامعي ليس فقط من الناحية التعليمية، ولكن لابد من الاهتمام أيضا بمنظومة الأنشطة من الناحية الذهنية والثقافية والرياضية وخاصة أن الاتحاد المصري للرياضة الجامعية له دور فى تحقيق ذلك.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى، خلال فعاليات فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (النسخة الثانية عشرة 2026)، أن مصر لأول مرة تستضيف دور الألعاب الافريقية ولدينا حلم لاستضافة بطولة العالم للرياضة الجامعية، موضحاً أن استضافة مصر لدورة الالعاب الافريقية الجامعية فى حدث رياضى يعكس مكانة مصر افريقيا ودوليا ويشارك اكثر من 20 دولة أفريقية يؤكد عمق العلاقة بين مصر وأفريقيا .