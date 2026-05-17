وزيرة التضامن تطمئن على الحالة الصحية لـ حجاج الجمعيات الأهلية

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج اتصالاً مع أعضاء غرفة العمليات المركزية لحج الجمعيات الأهلية بالأراضي المقدسة، وذلك للاطمئنان على حجاج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بتكثيف الجهود خلال الأيام القليلة المقبلة وتقديم أفضل الخدمات كي يؤدي الحجاج مناسكهم في سهولة ويسر.

واطمأنت الدكتورة مايا مرسي على الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية، وروحهم المعنوية المرتفعة خاصة في ظل العمل على توافر أفضل الخدمات لهم من خلال المنظومة المتكاملة التي يتم تقديمها، والتي تتمثل في الإقامة المريحة، ووسائل الانتقال الآمنة، وبرامج الإعاشة عالية الجودة، ومن ثم يتفرغوا لأداء المناسك في سهولة ويسر.