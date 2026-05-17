عصام مرعي: لاعبو الزمالك يجب تقديمهم أفضل أداء أمام سيراميكا.. وبيزيرا مجاش

تحدث عصام مرعي نجم الكرة المصرية السابق، عن خسارة الزمالك بالأمس من اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

وقال مرعي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: هذا السيناريو لم يكن في حسابات نادي الزمالك، ولم يكن هناك أداء من الزمالك أمام اتحاد العاصمة

واضاف: اتحاد العاصمة خارج ارضه افضل من على ملعبه، ومدرب اتحاد العاصمة فاجئني بالأمس أمام الزمالك بسبب طريقة لعبه ولاعبي الزمالك وجهازه الفني كانوا خارج الخدمة ومعتمد جمال مكانش مركز في تشكيل الزمالك امام اتحاد العاصمة.

وتابع: اسكواد الزمالك ليس الأقوى واتحاد العاصمة سيطر على نص ملعب الزمالك واللاعب الكبير بتاع المباريات الكبيرة

وواصل: خوان بيزيرا لاعب مهم وقوي ولكن مجاش في مباريات الأهلي واللاعب الكبير يظهر في مثل هذه المباريات

وأختتم: والأمور رجعت لنقطة الصفر في الزمالك مرة أخرى ولاعبي الزمالك لا بد أن يكون لديهم "دم" من اجل حسم لقب الدوري امام سيراميكا كليوباترا