إعلامي: محمد شحاتة تحامل على نفسه وضحى من أجل الزمالك

أبدى الإعلامي كريم رمزي استيائه الشديد من هجوم بعض من الجماهير على السوشيال ميديا على محمد شحاتة لاعب الزمالك عقب إهداره ركلة الترجيح بالأمس امام اتحاد العاصمة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف أم: محمد شحاتة مثله مثل أي لاعب لم يوفق في ركلة الترجيح، وهو ضحى وتحامل على نفسه في ظروف استثنائية من أجل الزمالك.

واضاف: الطبيعي والمنطقي أن يكون الجميع بجانبه وهو كان من أرجل اللاعبين خلال المباراتين الذهاب والإياب واغتالوه معنويًا لمجرد اهدار ركلة ترجيح

وتابع: لا دين أو أخلاق او تربية يسمحوا بمثل هذه الأفعال والتصرفات، ومحمد شحاتة تحمل المسؤولية رغم الظروف الصعبة القوية التي تعرض لها ويستحق أن يدعمه الجميع، وهناك تصرفات في السوشيال ميديا لا بد أن نضع لها حدًا

وأختتم: "محمد شحاتة ضحى من اجل الزمالك وهو تحامل على نفسه من اجل الوقوف مع الزمالك في اهم مباراتين في الموسم وهناك أمور غير قابلة للنقاش