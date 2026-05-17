العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الاسترالي ضرورة ضمان أمن الدول العربية في أي تسوية للحرب

أكد عاهل الأردن الملك عبدﷲ الثاني، أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية.

جاء ذلك اليوم /الأحد/ خلال لقاء العاهل الأردني مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتناول اللقاء متانة العلاقات بين الأردن وأستراليا وسبل توطيد التعاون في شتى المجالات، لا سيما العسكرية والأمنيةو أبرز المستجدات في المنطقة.