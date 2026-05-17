نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

كشف الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، عقب خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «اللهم لا اعتراض.. ضغط وسكر وعلى العناية المركزة».

وأضاف في منشور آخر: «التشخيص شلل نصفي مع اعوجاج بالفم والكلام غير مفهوم، والدكاترة منعوا المشاهدة يوم الأربعاء لعدم تدهور الحالة».

وأثارت تدوينات الفنان حالة من القلق بين متابعيه ومحبيه، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز الأزمة الصحية.

وكان اتحاد العاصمة الجزائري قد توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب مباراة شهدت أجواء جماهيرية كبيرة على استاد القاهرة الدولي.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

وتوّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.