كريم رمزي بعد خسارة الزمالك: البطولة مش عايزة الأبيض.. وصعبان عليا شحاتة

علق الإعلامي كريم رمزي على خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن الفريق الأبيض لم يظهر بمستواه المعتاد خلال المباراة النهائية، رغم الموسم القوي الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه على “فيسبوك”: “سيناريو صعب تاني زي مباراة الذهاب، البطولة مش عايزة الزمالك من الجزائر، بس ده ميمنعش إن الزمالك لعب أقل مبارياته الموسم ده”.

وأضاف: “صعبان عليا جدًا إنها جت في شحاتة الأرجل على الإطلاق، ونفسي الناس ترأف بحاله، هو أصلًا مش متخصص يلعب ضربات ترجيح”.

وأشار إلى أن المدير الفني معتمد جمال لم ينجح في إدارة المباراة بالشكل الأمثل، موضحًا أن أغلب لاعبي الزمالك لم يكونوا في حالتهم الفنية المعتادة.

واختتم كريم رمزي قائلا، أن جماهير الزمالك والفريق والجهاز الفني قدموا موسمًا مميزًا، قائلًا: “علشان نبقى منطقيين جمهور الزمالك واللاعيبة دي ومعتمد جمال عملوا موسم عظيم، بس ده حال الكورة.. إنت وصلت لآخر نقطة ومكنتش موفق في الضربة الأخيرة”.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

وتوّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.