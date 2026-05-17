مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-5-2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأحد 17 مايو 2026 إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف الملاعب العالمية، حيث يشهد اليوم مباريات مهمة على مستوى البطولات المحلية والقارية، يتصدرها اللقاء المرتقب بين ماميلودي صن داونز والجيش الملكي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب مواجهة مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفي الدوري المصري، يلتقي البنك الأهلي مع الجونة في تمام الساعة الخامسة مساء عبر قناة أون سبورت، بينما يواجه الإسماعيلي فريق زد عند الساعة الثامنة مساء على القناة نفسها. وفي التوقيت ذاته، يصطدم بتروجت مع مودرن سبورت عبر قناة أون سبورت ماكس.

وعلى صعيد دوري أبطال أفريقيا، يخوض ماميلودي صن داونز مواجهة قوية أمام الجيش الملكي في الخامسة مساء، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين الفريقين من أجل حسم اللقب القاري.

وفي الدوري الإنجليزي، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره نوتنجهام فورست عند الثانية والنصف ظهرا. كما يلتقي برينتفورد مع كريستال بالاس، ويواجه إيفرتون فريق سندرلاند، بينما يلعب ليدز يونايتد أمام برايتون، ويصطدم وولفرهامبتون مع فولهام، وذلك في الخامسة مساء. وتختتم مباريات اليوم في إنجلترا بلقاء نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد في السابعة والنصف مساء.

أما منافسات الدوري الإسباني، فتشهد إقامة العديد من المباريات المهمة في توقيت واحد عند الثامنة مساء، أبرزها مواجهة أتلتيكو مدريد أمام جيرونا، ولقاء إشبيلية مع ريال مدريد، إضافة إلى مباراة ريال سوسيداد ضد فالنسيا. كما يواجه أتلتيك بيلباو فريق سيلتا فيغو، ويلعب رايو فاييكانو أمام فياريال.

ويختتم برشلونة مباريات الليلة بمواجهة قوية أمام ريال بيتيس عند العاشرة والربع مساء، في لقاء منتظر ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإسباني.