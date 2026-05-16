موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في لقاء مرتقب يقام على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، وسط رغبة قوية في التتويج بلقب جديد خلال الموسم الحالي، بعدما نجح الفريق في حصد بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية على حساب آرسنال، إلى جانب استمراره في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي قد حجز مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه المثير على فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، ليواصل الفريق عروضه القوية هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي إلى إنقاذ موسمه بالتتويج بلقب الكأس، بعدما تمكن من التأهل إلى النهائي إثر انتصاره الصعب على ليدز يونايتد بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالقوة والندية بين الفريقين.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين لاعبي الفريقين، خاصة في ظل امتلاك كل طرف مجموعة مميزة من النجوم القادرين على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى، وهو ما يزيد من حماس الجماهير قبل صافرة البداية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط متابعة جماهيرية كبيرة من مختلف أنحاء العالم.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس الناقلة الحصرية لمنافسات كأس الاتحاد الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا