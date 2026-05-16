بسبب تسرب بنزين الموتوسيكل.. مصرع 4 أشخاص في حريق منزل بأسيوط

لقى 4 أشخاص مصرعهم، إثر اندلاع حريق بمنزل، مكون من طابقين أرضي وأول علوي، بسبب تسريب البنزين من تنك موتوسيكل داخل المنزل بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا اندلاع حريق بمنزل، مكون من طابقين أرضي وأول علوي، بسبب تسريب البنزين من تنك موتوسيكل داخل المنزل، بمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم، عمرو. خ. ع، 26 عاما، مروان. ع. ر، 27 عاما، يوسف. ع.ع، 17 عاما، عمر. م. ج، 17 عاما.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.