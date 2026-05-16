فرج عامر: كارفالال مدرب جيد فنيًا لكن الأهلي يحتاج شخصية تضمن البطولات

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن الأنباء التي ربطت البرتغالي كارولس كارفالال بتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المدرب يمتلك العديد من المميزات الفنية، لكنه ليس “الضامن” لتحقيق النجاح السريع داخل القلعة الحمراء.

مدرب الأهلي الجديد

وقال فرج عامر عبر صفحته في منشور على “فيسبوك”: إن كارفالال ارتبط اسمه بالعمل داخل بورتو من قبل، لكنه لا يُصنف ضمن المدربين التاريخيين للنادي، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي معروف بأسلوبه الهجومي والتنظيم التكتيكي الجيد، كما يُعتبر من المدربين الأذكياء في تطوير الفرق واللاعبين.

وأضاف أن الأهلي يحتاج دائمًا إلى مدرب يستطيع التعامل مع الضغط الجماهيري والإعلامي الكبير، مع ضرورة تحقيق الانتصارات بشكل مستمر وليس فقط تقديم كرة قدم جميلة.

وأوضح فرج عامر أن من أبرز مميزات كارفالال امتلاكه خبرات تدريبية كبيرة في أوروبا، إلى جانب اهتمامه بالاستحواذ وبناء اللعب، فضلًا عن عمله في أجواء تنافسية وضغط كبير بالدوريين البرتغالي والإنجليزي، وقدرته على تطوير المستوى الفني لبعض اللاعبين.

وأشار في المقابل إلى وجود بعض التحديات، أبرزها أنه لم يحقق بطولات قارية كبرى كمدير فني أول، بالإضافة إلى أن بعض فرقه كانت تقدم أداءً جيدًا دون الحفاظ على ثبات النتائج، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج شخصية قوية جدًا في إدارة النجوم وغرفة الملابس.

واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أن كارفالال قد يكون خيارًا جيدًا من الناحية الفنية، لكنه ليس المدرب الذي يضمن النجاح السريع مثل مدربين أصحاب تاريخ كبير في حصد البطولات، وعلى رأسهم البرتغالي مانويل.