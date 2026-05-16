قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة
الكاف يفرض قبضة حديدية على نهائى الكونفدرالية.. تعليمات صارمة قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
وزير المالية: الذكاء الاصطناعي يعزز تطوير العمل داخل الوزارة
اختطاف عشرات التلاميذ في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا
سنة نبوية لا تنساها.. آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى 2026
لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه
قبل عيد الأضحى.. زيادة أسعار اللحوم تفاجئ الجميع في الأسواق
بسعر 3.4 مليون دولار.. شاهد سيارة "توتو روسو" الخارقة الجديدة
حظر حيازة الموبايل و أي أجهزة غش بلجان امتحانات الترم الثاني بالمدارس
الخارجية الفلسطينية: اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم في القدس المحتلة تصعيد خطير يجب وقفه
سفير الصين لدى الأمم المتحدة ينتقد مشروع قرار أمريكا ضد إيران حول هرمز
بسبب تسرب بنزين الموتوسيكل.. مصرع 4 أشخاص في حريق منزل بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: كارفالال مدرب جيد فنيًا لكن الأهلي يحتاج شخصية تضمن البطولات

الأهلي
الأهلي
باسنتي ناجي

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن الأنباء التي ربطت البرتغالي كارولس كارفالال بتدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المدرب يمتلك العديد من المميزات الفنية، لكنه ليس “الضامن” لتحقيق النجاح السريع داخل القلعة الحمراء.

مدرب الأهلي الجديد 

وقال فرج عامر عبر صفحته في منشور  على “فيسبوك”: إن كارفالال ارتبط اسمه بالعمل داخل بورتو من قبل، لكنه لا يُصنف ضمن المدربين التاريخيين للنادي، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي معروف بأسلوبه الهجومي والتنظيم التكتيكي الجيد، كما يُعتبر من المدربين الأذكياء في تطوير الفرق واللاعبين.

وأضاف أن الأهلي يحتاج دائمًا إلى مدرب يستطيع التعامل مع الضغط الجماهيري والإعلامي الكبير، مع ضرورة تحقيق الانتصارات بشكل مستمر وليس فقط تقديم كرة قدم جميلة.

وأوضح فرج عامر أن من أبرز مميزات كارفالال امتلاكه خبرات تدريبية كبيرة في أوروبا، إلى جانب اهتمامه بالاستحواذ وبناء اللعب، فضلًا عن عمله في أجواء تنافسية وضغط كبير بالدوريين البرتغالي والإنجليزي، وقدرته على تطوير المستوى الفني لبعض اللاعبين.

وأشار في المقابل إلى وجود بعض التحديات، أبرزها أنه لم يحقق بطولات قارية كبرى كمدير فني أول، بالإضافة إلى أن بعض فرقه كانت تقدم أداءً جيدًا دون الحفاظ على ثبات النتائج، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج شخصية قوية جدًا في إدارة النجوم وغرفة الملابس.

واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أن كارفالال قد يكون خيارًا جيدًا من الناحية الفنية، لكنه ليس المدرب الذي يضمن النجاح السريع مثل مدربين أصحاب تاريخ كبير في حصد البطولات، وعلى رأسهم البرتغالي مانويل.

الأهلي الزمالك مدرب الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

محمود حجازي و طليقته رنا طارق

تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

صناعة الكيماويات الأوروبية

"حرب إيران" تهز صناعة الكيماويات الأوروبية وتضغط على مراكز الإنتاج في روتردام

جيرالد فورد

البنتاجون: هيجسيث يستقبل اليوم حاملة طائرات "جيرالد فورد" بعد مهمة استمرت 11 شهرا

ناريندرا مودي

رئيس وزراء الهند يصل إلى هولندا في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية

بالصور

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل.. النعناع والبقدونس الأبرز

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل
مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل
مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد