الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

40 جنيها خسائر أسبوعية.. الجنيه الذهب يتراجع إلى 54.92 ألف جنيه

ولاء عبد الكريم


شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا اليوم السبت 16 مايو 2026، داخل أسواق الصاغة المصرية، متأثرًا بتراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا.
 

خسائر أسبوعية للجنيه الذهب 
 

وفقد الجنيه الذهب نحو 40 جنيهًا على مدار الأسبوع الجاري، بالتزامن مع استمرار تراجع المعدن الأصفر لعدة جلسات متتالية.
آخر تحديث
 

وسجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث نحو 54.92 ألف جنيه للشراء و54.52 ألف جنيه للبيع.
 

هبوط الذهب
 

وتراجع سعر جرام الذهب بنحو 130 جنيهًا مقارنة بمستوياته في بداية الأسبوع، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
 

عيار 24
 

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7845 جنيهًا للشراء و7788 جنيهًا للبيع، ليظل الأعلى قيمة بين الأعيرة المختلفة.
 

عيار 21
 

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية نحو 6865 جنيهًا للشراء و6815 جنيهًا للبيع.
 

عيار 18
 

كما وصل سعر عيار 18 إلى 5884 جنيهًا للشراء و5841 جنيهًا للبيع خلال تعاملات اليوم.
 

الأوقية عالميًا
 

وسجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 4531 دولارًا للشراء و4530 دولارًا للبيع، وسط ترقب الأسواق لتحركات الفائدة الأمريكية واتجاهات التضخم عالميًا.

