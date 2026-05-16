أسعار تذاكر حفل أنغام في عيد الأضحى في الرياض

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، المرتقب في عيد الأضحى بالرياض، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، في الرياض بين الفئات السعرية التالية: (1,840 ريال سعودي، 1,265 ريال سعودي، 979 ريال سعودي، 690 ريال سعودي، 495 ريال سعودي، 325 ريال سعودي).

وتحيي أنغام، حفل غنائي على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 30 مايو الجاري ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك.

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.