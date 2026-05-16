الزمالك واتحاد العاصمة.. صمود جزائري أمام مصر في البطولات القارية

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين نادي الزمالك ونظيره اتحاد العاصمة، في ظل التاريخ المتقارب للفريق الجزائري أمام الأندية المصرية في البطولات القارية، وهو ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا قبل صافرة البداية.

10 مواجهات تكشف قوة الندية

وخاض اتحاد العاصمة الجزائري 10 مباريات سابقة أمام 4 أندية مصرية مختلفة، هي الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي ومودرن سبورت، ونجح خلالها في تقديم مستويات قوية أظهرت قدرته على مجاراة الكرة المصرية.

وحقق الفريق الجزائري الفوز في 3 مباريات، مقابل 4 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 3 مواجهات فقط، وهو ما يعكس حالة من التوازن الكبير بينه وبين الأندية المصرية عبر السنوات الماضية.

مواجهات الأهلي.. تكافؤ واضح

وشهدت لقاءات اتحاد العاصمة أمام الأهلي تنافسًا كبيرًا، حيث تواجه الفريقان في 3 مباريات سابقة، استطاع خلالها الفريق الجزائري تحقيق فوز واحد، بينما حسم التعادل مباراة أخرى، وتلقى هزيمة واحدة، ليبقى التفوق متقاربًا بين الطرفين.

وتُظهر هذه النتائج مدى الصعوبة التي واجهتها الفرق المصرية أمام اتحاد العاصمة، خاصة في المباريات التي تُقام خارج الديار أو تحت الضغط الجماهيري الكبير.

المصري البورسعيدي يتفوق

أما المصري البورسعيدي فكان الأكثر تفوقًا على الفريق الجزائري، بعدما نجح في الفوز خلال مواجهتين جمعتهما مع اتحاد العاصمة، ليحقق العلامة الكاملة دون أي خسارة أو تعادل.

في المقابل، لم يتمكن مودرن سبورت من تحقيق أي انتصار أمام اتحاد العاصمة، بعدما انتهت مواجهتاهما بتعادل وخسارة، وهو ما يؤكد صعوبة التفوق على الفريق الجزائري في البطولات الإفريقية.

الزمالك يبحث عن التفوق القاري

ويدخل الزمالك المواجهة المقبلة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وكتابة فصل جديد في تاريخ مواجهاته أمام اتحاد العاصمة، خاصة مع رغبة الفريق الأبيض في استعادة الهيبة القارية وحصد لقب جديد يضاف إلى خزائنه الإفريقية