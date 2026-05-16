أمير هشام: الزمالك يمنح شحاتة شارة القيادة في نهائي الكونفدرالية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اتجاه داخل فريق الزمالك، من أجل منح محمد شحاتة شارة قيادة الفريق الأبيض أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية والتي تقام اليوم السبت.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: بنسبة كبيرة، قد يرتدي محمد شحاتة شارة قيادة الزمالك في لقاء الغد، أسوة بما حدث في مباراة الذهاب الجزائر، في إطار دعمه ومساندته بعد وفاة والده خلال وجود البعثة في الجزائر، ومشاركته في اللقاء.

وأضاف: نتمنى أن يرفع شحاتة كأس البطولة، وستكون خير تكريم له بعدما شارك في لقاء الذهاب رغم وفاة والده.