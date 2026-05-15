قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد عيد الأضحى والوقفة وعدد أيام الإجازة
بدون حرمان.. خطوات بسيطة تساعدك على إنقاص الوزن قبل الصيف
هل يجوز المبادرة بشراء صكوك هدي التمتع من المدينة المنورة؟
لبيك اللهم لبيك.. رئيس بعثة حج القرعة: وصول 16 ألفا و464 حاجا للأراضي المقدسة
أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو
استشاري نفسي: السوشيال ميديا جعلت التواصل عزلة وزودت الاكتئاب
440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026
خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن
خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
موعد كسوف الشمس الكلي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد عيد الأضحى والوقفة وعدد أيام الإجازة

عيد الأضحى 2026.. موعد الوقفة وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص
عيد الأضحى 2026.. موعد الوقفة وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد عيد الأضحى المبارك 2026، وعدد أيام الإجازة الرسمية المقررة للقطاعين العام والخاص، مع ترقب ملايين العاملين والموظفين في مصر لأطول عطلة رسمية خلال العام من حيث عدد الأيام المتتالية. 

عيد الأضحى 2026.. موعد الوقفة وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص

ويحرص كثيرون على معرفة تفاصيل الإجازة مبكرا من أجل التخطيط للسفر أو قضاء العطلة مع الأسرة والاستفادة من فترة الراحة الممتدة.

عيد الأضحى 2026.. موعد الوقفة وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026 فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريا سيوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026، بينما تأتي وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو من أعظم الأيام لدى المسلمين لما يحمله من فضل كبير وحرص الكثيرين على صيامه.

كما أوضحت التقديرات الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الإثنين 18 مايو 2026، على أن يكون الأحد 17 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفقا للأجندة الرسمية للعطلات، من المتوقع أن تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك لعدة أيام متتالية، لتبدأ من:

الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات
الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى
الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد
الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد
السبت 30 مايو 2026: رابع أيام العيد

وتعد هذه الإجازة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، مع احتمالية مدها لبعض الفئات وفقا لطبيعة العمل وقرارات الجهات المختصة.

عيد الأضحى 2026.. موعد الوقفة وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص

أبرز الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المنتظرة في مصر خلال عام 2026 عددا من المناسبات الوطنية والدينية، أبرزها:

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات
من الأربعاء 27 إلى الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك
الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية
الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو
الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو
الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

وتمنح هذه الإجازات المواطنين فرصة لتنظيم أوقات الراحة والسفر، إلى جانب دورها في تنظيم جداول العمل بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يوما، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب العطلات الأسبوعية.

وتشمل هذه الإجازات مختلف المناسبات الوطنية والدينية التي يتم الإعلان عنها رسميا على مدار العام وفق قرارات مجلس الوزراء.

عيد الأضحى 2026.. موعد الوقفة وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص

تفاصيل فلكية حول هلال ذي الحجة

وأوضح معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساء بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 16 مايو 2026 الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هجريا.

وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد وقت غروب الشمس في يوم الرؤية بجميع المدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ13 دقيقة، وفي القاهرة بـ7 دقائق، بينما تتراوح مدة غروبه قبل الشمس في باقي المحافظات المصرية بين 5 و12 دقيقة، وفي عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية بين دقيقة و35 دقيقة.

وبناء على تلك الحسابات، يكون الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة، بينما تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيا يوم الإثنين 18 مايو 2026.

موعد عيد الأضحى المبارك 2026 عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى الأضحى موعد عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وحدات سكنية

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

مبابي

بسبب مشاكله في غرفة الملابس.. مبابي يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

ترشيحاتنا

بن غفير

بحماية الاحتلال.. قطر تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك

مضيق هرمز

أبوظبي تتجاوز مضيق هرمز.. مشروع إماراتي ضخم يضاعف صادرات النفط

النكبة الفلسطينية

78 عاما على النكبة.. كيف كانت فلسطين في 15 مايو 1948 ؟

بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد