موعد عيد الأضحى والوقفة وعدد أيام الإجازة

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد عيد الأضحى المبارك 2026، وعدد أيام الإجازة الرسمية المقررة للقطاعين العام والخاص، مع ترقب ملايين العاملين والموظفين في مصر لأطول عطلة رسمية خلال العام من حيث عدد الأيام المتتالية.

عيد الأضحى 2026.. موعد الوقفة وعدد أيام الإجازة للقطاع العام والخاص

ويحرص كثيرون على معرفة تفاصيل الإجازة مبكرا من أجل التخطيط للسفر أو قضاء العطلة مع الأسرة والاستفادة من فترة الراحة الممتدة.

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026 فلكيا

كشفت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريا سيوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026، بينما تأتي وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو من أعظم الأيام لدى المسلمين لما يحمله من فضل كبير وحرص الكثيرين على صيامه.

كما أوضحت التقديرات الفلكية أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الإثنين 18 مايو 2026، على أن يكون الأحد 17 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وفقا للأجندة الرسمية للعطلات، من المتوقع أن تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك لعدة أيام متتالية، لتبدأ من:

الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام العيد

وتعد هذه الإجازة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، مع احتمالية مدها لبعض الفئات وفقا لطبيعة العمل وقرارات الجهات المختصة.

أبرز الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المنتظرة في مصر خلال عام 2026 عددا من المناسبات الوطنية والدينية، أبرزها:

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عرفات

من الأربعاء 27 إلى الجمعة 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

وتمنح هذه الإجازات المواطنين فرصة لتنظيم أوقات الراحة والسفر، إلى جانب دورها في تنظيم جداول العمل بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يوما، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب العطلات الأسبوعية.

وتشمل هذه الإجازات مختلف المناسبات الوطنية والدينية التي يتم الإعلان عنها رسميا على مدار العام وفق قرارات مجلس الوزراء.

تفاصيل فلكية حول هلال ذي الحجة

وأوضح معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساء بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 16 مايو 2026 الموافق 29 من ذي القعدة 1447 هجريا.

وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد وقت غروب الشمس في يوم الرؤية بجميع المدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ13 دقيقة، وفي القاهرة بـ7 دقائق، بينما تتراوح مدة غروبه قبل الشمس في باقي المحافظات المصرية بين 5 و12 دقيقة، وفي عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية بين دقيقة و35 دقيقة.

وبناء على تلك الحسابات، يكون الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة، بينما تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيا يوم الإثنين 18 مايو 2026.