كوريا الشمالية والفنتانيل.. ترامب يكشف تفاصيل مباحثاته مع الرئيس الصيني

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة عن مزيد من المواضيع التي نوقشت خلال القمة الأمريكية الصينية، حيث زعم ترامب أنه تحدث مع شي جين بينج عن كوريا الشمالية، ومادة الفنتانيل، وإمكانية الإفراج عن 30 قسًا من كنيسة بكين صهيون الذين اعتُقلوا عام 2025.

كما أكد ترامب مجددًا على مزاعمه بأن الصين وافقت على شراء 200 طائرة بوينج، مع إمكانية ارتفاع هذا العدد إلى 750 طائرة، وصرح بأنها ستشتري أيضًا فول الصويا بقيمة “مليارات الدولارات”، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي وقت سابق، قال ترامب، في مقابلة مسجلة مسبقًا مع قناة فوكس نيوز بُثت مساء الخميس في الولايات المتحدة، إن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان لتحقيق مكاسب تجارية واقتصادية ملموسة خلال قمتهما الثنائية الجارية.

وقال ترامب في المقابلة التي أُجريت عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يوم الخميس: "لقد وافقوا على شراء النفط من الولايات المتحدة، وسيتوجهون إلى تكساس، وسنبدأ بإرسال سفن صينية إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا".

وأضاف ترامب أن الصين وافقت أيضًا على المساعدة في المفاوضات مع إيران وعدم تزويد طهران بمعدات عسكرية، مشيرًا إلى أن الزعيم الصيني يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحًا وخاليًا من الرسوم.