محافظ المنوفية: توريد 85 ألف طن قمح منذ بدء الموسم

تـابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية انتظام سير العمل بمنظومة توريد محصول القمح لهذا العام، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن ما يقرب من 85 ألف طن منذ بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة .

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة عمليات توريد محصول القمح وتذليل كافة العقبات لتحقيق أعلى معدلات التوريد، مشدداً بتكثيف المتابعة الميدانية من اللجان المشكلة والمرور الدوري لإحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون التام مع التموين والزراعة والمتابعة اليومية والمستمرة لكافة الشون والصوامع للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين حتى انتهاء موسم الحصاد ، مشدداً بضرورة التحقق من جودة الإقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة .