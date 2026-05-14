مأساة مؤلمة.. القصة الكاملة لوفاة ربة منزل على يد شريك حياتها في المنوفية

في إحدى قرى محافظة المنوفية، تحولت حياة أسرة بسيطة إلى مأساة مؤلمة بعدما انتهت الخلافات الزوجية بجريمة أنهت حياة زوجة على يد شريك عمرها.

تلك القصة بدأت بمشكلات متراكمة وصراعات داخل جدران المنزل، لكنها انتهت بفقدان روح ودمار أسرة كاملة.

النيابة العامة تلقت إخطارًا يفيد بوفاة سيدة إثر تعرضها لاعتداء بسلاح أبيض، لتتحرك فورًا نحو مكان الواقعة، حيث تمت معاينة الجثمان والاستماع إلى شهادات المحيطين بالحادث، في محاولة لكشف الحقيقة الكاملة وراء تلك النهاية الحزينة.

وكشفت التحقيقات أن الزوج كان يمر بحالة من الشك والخلافات المستمرة مع زوجته، حتى سيطرت عليه أفكاره وغضبه، فقرر الانتقام بطريقة مأساوية.

المتهم أعد لتلك الجريمة سلاحًا أبيض قبل الواقعة، وما إن اندلع الخلاف بينهما حتى سدد لها طعنات قاتلة أودت بحياتها في لحظات قاسية لا يمكن محوها من ذاكرة أسرتها.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، بل وأجرى محاكاة لكيفية تنفيذها، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث تفاصيل الواقعة، إضافة إلى ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، وهو ما أضاف بُعدًا آخر للمأساة.