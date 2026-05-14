العثور على 12 جثة متحللة داخل زورق مطاطى أمام سواحل سيدي براني

شهدت شواطئ قرية أبوغليلة بمدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، واقعة مأساوية بعدما عثرت الجهات المعنية على زورق مطاطى يحمل 12 جثة في حالة تحلل مجهولة الهوية، يُرجح أن يكون على صلة بعمليات الهجرة غير الشرعية.



العثور على الزورق

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأمواج دفعت الزورق إلى الشاطئ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

مستشفى مطروح العام

حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة وبدء أعمال الفحص والمعاينة.

وأكدت مصادر أن الجثامين تم نقلها الى مستشفى مطروح العام تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما تكثف الأجهزة المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الضحايا، بالإضافة إلى معرفة خط سير المركب ومدة بقائه في عرض البحر.

