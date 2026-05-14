هل ستؤدي زيارة ترامب للصين إلى حدوث توافق في المرحلة المقبلة؟.. مصطفى بكري يوضح

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل زيارة الرئيس عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، مشيرا إلى أنه تعتبر محطة سياسية واقتصادية ذات أهمية كبيرة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه الزيارة تأتي في وقت يشهد تصاعدًا في التوترات العالمية، مع بروز الملف الإيراني كأحد أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش، نظرًا لتأثيره على الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة الدولية، إلى جانب مبادرات صينية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وتقليل حدة الصراعات.

وأشار بكري إلى أن كلًا من واشنطن وبكين قد تجد نفسها أمام مساحة من المصالح المشتركة، خصوصًا في ظل التحديات الداخلية التي تواجهها الولايات المتحدة مثل التضخم وأزمات الطاقة، وكذلك الضغوط الاقتصادية على الصين المرتبطة بسلاسل الإمداد واعتمادها على واردات النفط.

ملفات اقتصادية حساسة

وأضاف أن المباحثات قد تتطرق إلى مقترحات لتقييد تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع بالتنسيق مع روسيا، إلى جانب ملفات اقتصادية حساسة تشمل التجارة والرسوم الجمركية والتطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.