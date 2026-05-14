قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الدوري الإيطالي تعلن الموعد النهائي لمواجهة روما ولاتسيو
ننتج 91% من احتياجاتنا.. صناعة الدواء: مصر من دول العالم المتقدم في صناعة الأدوية المثيلة
تفاصيل مفاوضات الأهلي لإنهاء عقد توروب
بناء الإنسان أولا.. مدبولي يطلق "المليون رخصة دولية" لتأهيل جيل ينافس في سوق العمل العالمي
أسعار السلع في نهاية الأسبوع.. تراجع ملحوظ في أسعار البيض والمكرونة وارتفاع في الزيوت
نواب البرلمان: تطوير التعليم بوابة الدولة لبناء جيل قادر على المنافسة العالمية
عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك
مسئول أمريكي سابق: واشنطن في "مأزق استراتيجي" مع إيران والفجوة مع إسرائيل تتسع
بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا
هل يجوز الإحرام للحج في شهر رمضان؟ علي جمعة يحيب
عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة
نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة 2026| تطبيق نظام المجمعات لأول مرة للسيطرة على اللجان.. ونسبة من الأسئلة للطلاب المتميزين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وزير التربية والتعليم:

- امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون داخل مجمعات تضم عددا من لجان الامتحانات

- 613 مجمعًا امتحانيًا يضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية لضمان الانضباط الكامل

- امتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط مع أسئلة لقياس التميز والتفكير

- لا تهاون مع أي تجاوزات داخل لجان الثانوية العامة وإجراءات حاسمة ضد المخالفين

- أكثر من 921 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام

- إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الأضحى

- استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الغش والإخلال بسير الامتحانات وتطبيق أحدث وسائل الرقابة

- النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة تدريب عملي للطلاب على شكل الامتحانات
 

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض مستجدات تطوير المنظومة التعليمية، ومشاركة الرؤى والخطط التنفيذية المتعلقة بمختلف محاور العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى استعراض استعدادات الوزارة المكثفة لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف في مستهل اللقاء أن الإعلام والصحافة يلعبان دورًا مهمًا في دعم جهود الوزارة، من خلال نقل المعلومات والرؤى بصورة واضحة وشفافة، بما يسهم في توعية أولياء الأمور والرأي العام، مؤكدًا أن دور الإعلام والصحافة لم يعد يقتصر على نقل ما يحدث داخل المدرسة فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًا في بناء الوعي المجتمعي وتقديم رسالة وطنية هادفة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يعكس روح الوطنية والشفافية والإخلاص في العمل، مثمنًا كافة الجهود الإعلامية المبذولة في دعم العملية التعليمية.

May be an image of text

 امتحانات هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط

واستعرض الوزير إجراءات الوزارة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مشددًا على أن الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف انتظام تسيير أعمال الامتحانات وضمان انتظامها، مؤكدًا أن امتحانات هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب من خلال تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين.

تطبيق نظام المجمعات لأول مرة 

وأوضح أن تنظيم اللجان الامتحانية خلال العام الجارى يقوم على نظام مجمعات سير امتحانات التى ستضم عددا من لجان الامتحانات بداخلها بما يحقق مزيدًا من الانضباط والتنظيم.

وأشار إلى أن نظام مجمعات سير الامتحانات يسهم في تقليل عدد اللجان، بما يسهم على إحكام السيطرة والمتابعة الدقيقة داخل اللجان الامتحانية.

وأشار إلى أن عدد المجمعات الامتحانية يبلغ 613 مجمعا يضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، مقارنة بـ2150 لجنة خلال العام الماضي.

احصائيات امتحانات الثانوية العامة 2026

وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ ٩٢١ ألفًا و٧٠٩ طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، حيث يبلغ عدد طلاب النظام القديم ٣٤٠٣ طلاب، بينما يصل عدد طلاب النظام الجديد إلى ٩١٨ ألف و٣٠٦ طلاب، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الأضحى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية استعدادا لمنظومة الامتحانات، ومواجهة أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، من خلال تطبيق إجراءات وآليات رقابية وتقنية حديثة تتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

No photo description available.

لا تهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات داخل اللجان الامتحانية

وشدد الوزير أنه لا تهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات داخل اللجان الامتحانية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية بحق كل من يخل بضوابط الامتحانات، وذلك لضمان تحقيق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار الوزير إلى أنه تم إتاحة نماذج استرشادية للطلاب للتدريب على شكل امتحانات الثانوية العامة وطبيعة الأسئلة.


التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين لجان الامتحانات

كما أكد  الوزير محمد عبد اللطيف على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب الثانوية العامة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين لجان الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وآمنة.

وأشار  الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاملت مع ملف تظلمات الثانوية العامة خلال العام الماضي بمنتهى الشفافية والدقة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحًا أن إجمالي عدد التظلمات المقدمة العام الماضي بلغ نحو 224 ألف تظلم، ثبتت صحة ما يقرب من 12 ألف تظلم منها، بما عكس دقة منظومة التصحيح والمراجعة.

جدير بالذكر أنه قد حضر لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع محرري التعليم اليوم ، كل من : الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشئون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، والأستاذ خالد عبد الحكم مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، و على عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، و شادى زلطة المتحدث الرسمى للوزارة.

وزير التربية والتعليم التعليم الثانوية العامة لجان الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

ماهر فرغلي، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة

ماهر فرغلي: الإدارة الأمريكية تدرس توسيع قوائم الإرهاب المرتبطة بالإخوان في الشرق الأوسط

مصطفى مدبولي

تسهيلات في الإجراءات.. الحكومة: حملات توعية بأهمية استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

نتنياهو

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يريد توريط أمريكا مع إيران واستباق نتائج قمة الصين

بالصور

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا

نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي

لتسريع التعافي.. المشي بعد العمليات الجراحة يقلل المضاعفات

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد