ننتج 91% من احتياجاتنا.. صناعة الدواء: مصر من دول العالم المتقدم في صناعة الأدوية المثيلة

كشف الدكتور محي حافظ وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، تفاصيل اجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وعدد من أعضاء الغرفة، لبحث سبل تعزيز توطين صناعة المستحضرات الدوائية وزيادة القدرات التصنيعية المحلية.

وقال محي حافظ في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" مصر دولة قوية ومصنفة من دول العالم المتقدم في صناعة الادوية المثيلة ولدينا قدرة جيدة في صناعة الأدوية المثيلة ".



وتابع محي حافظ :" الرئيس السيسي نادى أكثر من مرة بأهمية امتلاك القدرة لتوطين أدوية جديدة "، مضيفا:" مصر تنتج 91 % من احتياجاتها من الأدوية وتستورد 9 % فقط ".



وأكمل محي حافظ:" الدولة تتحرك نحو توطين المزيد من الصناعات الدوائية في مصر "، مضيفا:" أكبر الشركات العالمية المصنعة للدواء تتواجد على أرض مصر وتقوم بتصنيع الأدوية ".

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن توطين صناعة الدواء يحظى بأولوية قصوى في استراتيجية الدولة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الأساسية وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، مشدداً على أن توفير الدواء الآمن والفعال بأسعار مناسبة حق أصيل لكل مواطن.

