الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
آية التيجي

كشفت دراسة علمية جديدة أن أحد مكملات هرمون التستوستيرون الشائعة قد يساعد في إطالة عمر الرجال المصابين بأحد أخطر أنواع سرطان المخ، في اكتشاف وصفه الباحثون بـ”المفاجئ” وقد يفتح الباب أمام علاجات جديدة مستقبلًا.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة “Nature” العلمية، حلل الباحثون بيانات أكثر من 1300 رجل مصاب بورم الأرومة الدبقية “Glioblastoma”، وهو النوع الأكثر عدوانية وخطورة من أورام المخ.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين كانوا يتناولون مكملات التستوستيرون لأسباب لا تتعلق بالسرطان، انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 38% خلال فترة الدراسة مقارنة بغيرهم.

ويرى الباحثون أن هرمون التستوستيرون قد يلعب دورًا مهمًا في دعم الجهاز المناعي داخل المخ، مما يساعد على إبطاء نمو الأورام السرطانية، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت التجارب التي أُجريت على الفئران، أنه عند انخفاض مستويات التستوستيرون لدى المصابين بورم الأرومة الدبقية، ارتفعت مستويات هرمونات التوتر والالتهابات داخل المخ، وهو ما خلق بيئة تساعد الأورام على النمو والتهرب من الجهاز المناعي.

سرطان المخ من أخطر أنواع السرطان

وتشير التقديرات إلى أن سرطان المخ يصيب نحو 12 ألف شخص سنويًا في بريطانيا، ويتسبب في وفاة حوالي 5 آلاف شخص كل عام، ويُعد ورم الأرومة الدبقية من أكثر الأنواع فتكًا، إذ يتراوح متوسط البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص بين 12 و18 شهرًا فقط.

كما أظهرت الأبحاث أن هذا النوع من السرطان أكثر شيوعًا لدى الرجال بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالنساء، كما أن فرص النجاة لديهم تكون أقل.

خبراء: النتائج قد تقود لعلاجات جديدة

وقال الدكتور أنتوني ليتاي، مدير المعهد الوطني للسرطان، إن هذه النتائج تمثل “مفاجأة مرحب بها”، وقد تمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة لهذا النوع القاتل من السرطان، خاصة لدى الرجال.

ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات السريرية للتأكد من فعالية وأمان استخدام مكملات التستوستيرون كجزء من علاج سرطان المخ مستقبلًا.

