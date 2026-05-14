الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

خالد يوسف

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح شقق الإيجار التمليكي 2026، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يتضمن الطرح وحدات سكنية بدون مقدم.

موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حتى الآن، لم يتم الاعلان من قبل وزارة الإسكان بشكل رسمي، عن موعد فتح باب الحجز، إلا أن الجهات المختصة أكدت أن التفاصيل النهائية الخاصة بكراسة الشروط وآليات التقديم سيتم الإعلان عنها قريبا.

ويترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، موعد الاعلان الرسمي.


تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

كشفت وزارة الإسكان عن تجهيز طرح جديد يضم ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية بنظام التمليك التقليدي.

وأكدت الوزارة أن الوحدات سيتم تسليمها بشكل فوري بعد الانتهاء من الإجراءات، مقابل قيمة إيجارية شهرية مناسبة، مع منح المستفيدين فرصة تملك الوحدة السكنية لاحقا وفق ضوابط محددة تراعي تحسن الحالة المادية للأسرة.

مميزات شقق الإيجار التمليكي 2026

1- بدون مقدم حجز لتخفيف العبء على المواطنين

2- فترات سداد طويلة وأنظمة مرنة

3- وحدات جاهزة للتسليم الفوري

4- فرصة التملك بعد فترة الإيجار

5- أسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. 

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026

حددت وزارة الإسكان عددًا من الضوابط الأساسية للحصول على الوحدات السكنية، وتشمل:

1-أن يكون المتقدم غير مالك لوحدة سكنية خاصة

2-تقديم ما يثبت الدخل الشهري بما يتناسب مع قيمة الإيجار

3-الالتزام بالشروط والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي

4-مراجعة وفحص الطلبات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

5-ألا يقل عمر المتقدم عن السن القانوني المحدد بالحجز.


الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي 2026

يستهدف الطرح الجديد عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا، أبرزها:

1- محدودو الدخل الباحثون عن سكن مدعوم

2- متوسطو الدخل الراغبون في وحدات بأسعار مناسبة

3- الشباب والأسر غير القادرين على شراء شقق بنظام التمليك الكامل

4- المواطنون الذين لا يمتلكون وحدات سكنية.

