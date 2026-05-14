محافظة المنيا: التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الداجني

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع الدكتور محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاقتصادية بالمحافظة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الخميس، للدكتور العناني والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من المشروعات المقترحة في مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الداجني واستصلاح الأراضي، إلى جانب مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم القطاع الصحي، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد اللواء عماد كدواني حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمشروعات الجادة، بما يعزز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل حقيقية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

وأضاف المحافظ أن المنيا تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية الواعدة، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، مؤكداً اهتمام المحافظة بالمشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، لا سيما مشروعات دعم المرأة والشباب والرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور محمود العناني أنه سيتم اختيار مواقع تنفيذ المشروعات بعناية لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستفادة وخدمة المجتمعات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

وأضاف العناني أنه سيتم يوم 18 مايو الجاري تخريج أول دفعة من طلاب أول مدرسة زراعية في مصر تحصل على اعتماد دولي ألماني، بما يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني الزراعي وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.

كما أعلن عن افتتاح مركز للتوعية والكشف المبكر وعلاج أورام السيدات قريباً، بهدف تقديم خدمات طبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة والرعاية، دعماً للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وأوضح أيضاً أنه سيتم افتتاح مشغل لإنتاج الكليم اليدوي، في إطار الحفاظ على الحرف التراثية وتمكين المرأة اقتصادياً، من خلال توفير فرص عمل ومصادر دخل مستدامة للأسر.