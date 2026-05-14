الداخلية تكشف تفاصيل الطفل حامل السلا.ح في المنيا

كشفت الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من طفل لقيامه بنشر صور حاملاً سلاح أبيض والزعم بقيامه بتهديد الأطفال بالمنيا.

تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 6 /الجارى بدائرة مركز شرطة مغاغة بين طرف أول (مزارع) وطرف ثان(الطفل الظاهر بالصور "سن 10" ، ووالدته وشقيقته)جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال ، وأمكن ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمكن تحديد القائم على النشر(نجل الطرف الأول) وأفاد بتمكنه من الحصول على صور الطفل المذكور حال حمله سلاح وإعادة نشرها والزعم بتهديده الأطفال فى المنيا نكايةً به وأسرته.. تم معاودة ضبط الطفل الظاهر بالصور ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "الظاهر بالصور") تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.