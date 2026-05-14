الشروط وأسعار الاستمارات.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026

يتساءل الكثير عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026، فقد اتاحت وزارة الداخلية ضمن رؤية رؤية مصر 2030، خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التكدس داخل مكاتب السجل المدني.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي، من خلال خطوات بسيطة تضمن سرعة تقديم الطلب دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية، وهي تكون كالآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

- تسجيل الدخول بالحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد للمستخدم.

- تفعيل الحساب الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة.

- اختيار قطاع الأحوال المدنية من الصفحة الرئيسية.

- الضغط على الخدمات الإلكترونية.



- اختيار خدمة بطاقة الرقم القومي.

- قراءة الشروط والأحكام جيدًا والموافقة عليها.

- الضغط على «بدء الخدمة».

- كتابة البيانات المطلوبة كاملة بشكل دقيق.

- تحديد عنوان استلام البطاقة الشخصية.

- مراجعة البيانات جيدًا ثم الضغط على تسجيل الطلب.



موقع تجديد البطاقة الشخصية

عن موقع تجديد البطاقة الشخصية، فقد خصصت وزارة الداخلية منصة إلكترونية موحدة لجميع خدمات الأحوال المدنية، تتيح استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديدها واستخراج الوثائق الرسمية بسهولة، وذلك من خلال الموقع الرسمي التالي:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية لتجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا⁠

- يشترط ألا تكون البطاقة منتهية منذ أكثر من 7 سنوات، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر التوجه شخصيًا لأحد مكاتب الأحوال المدنية.

خطوات تجديد البطاقة الشخصية

يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بالحساب الحالي

اختيار خدمات الأحوال المدنية.

الضغط على خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

رفع البيانات والمستندات المطلوبة إن وجدت.

تحديد طريقة الاستلام والعنوان المناسب.

دفع الرسوم إلكترونيًا.

تأكيد الطلب وانتظار موعد استلام البطاقة.

استخراج بطاقة الرقم القومي

توجد طريقتان أساسيتان لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر، الأولى من خلال التوجه إلى السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة.

بينما الثانية عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية، وهي الطريقة التي توفر الوقت والجهد للمواطنين.

كما وفرت الوزارة خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجل عبر السيارات النموذجية والمراكز التجارية الكبرى، لتقليل فترات الانتظار وتسهيل الحصول على البطاقة خلال ساعات قليلة.

أماكن استخراج البطاقة من المولات التجارية

أتاحت وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية داخل عدد من المولات التجارية الكبرى بمختلف المحافظات، ومن أبرزها:

مدينة نصر: سيتي ستارز – جنينة مول

6 أكتوبر: مول العرب – مول مصر



التجمع الخامس: سيتي سنتر ألماظة – مكسيم مول

الإسكندرية: كارفور

طنطا: مول طنطا – مول العروبة

الغردقة: سيتي سنتر مول

العبور: جولف سيتي مول.



أسعار استمارة البطاقة الشخصية

أعلنت وزارة الداخلية أسعار استمارة البطاقة الشخصية، والتي تختلف بحسب مدة الاستلام وسرعة الخدمة، وجاءت كالتالي:

الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فورًا من السيارة النموذجية.

فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – الاستلام خلال ساعتين.



الفئة الخاصة: 175 جنيهًا – الاستلام خلال 24 ساعة.

الفئة العاجلة: 125 جنيهًا – الاستلام خلال 3 أيام.

الفئة العادية: 50 جنيهًا – الاستلام خلال 15 يومًا.

وتشمل الرسوم الأساسية الخاصة بخدمة التجديد الإلكتروني 175 جنيهًا، دون احتساب رسوم التوصيل أو خدمات الشحن.