الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

استلم في نفس اليوم.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026

استمارة بطاقة الرقم القومي
استمارة بطاقة الرقم القومي
رشا عوني

يستعلم المواطنون عن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي2026 خاصة وأنها متعددة الأنواع والأسعار، حيث يمكنك استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل في نفس اليوم دون الانتظار أيام، كما تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي إليكترونياً عبر موقعها أو عبر منصة مصر الرقمية، وكذلك تجديد البطاقة الشخصية و استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد.

مفاجأة بشأن أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. شوف وصلت لكام

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026

  • استمارة عادية: 50 جنيه، تسلم خلال 15 يوم.
  • استمارة عاجلة: 125 جنيه، تسلم خلال 3 أيام.
  • استمارة خاصة (VIP): 175 جنيه، تسلم خلال 24 ساعة.
  • استمارة VIP إكسبريس:515 جنيه، تسلم خلال 30 دقيقة.
  • فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).

2- صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

4- صورة من مستند إثبات المهنة.

تجديد بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي إليكترونيا 

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg

2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

3- اختر ايقونة الأحوال المدنية

4- اختر خدمات إلكترونية ثم خدمة بطاقة رقم قومي

5- ادخل البيانات المطلوبة

6- تدوين العنوان الذى سيتم استلام فيه البطاقة الجديدة

7- سداد الرسوم 175 جنيهًا غير شاملة التوصيل والضريبة من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام

استخراج بطاقة بدل فاقد في نفس اليوم

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في نفس اليوم في مصر عبر خدمات الأحوال المدنية الفورية، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية أو مراكز السجل المدني مع خدمة الاستعجال أو الحجز المسبق.

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيهاً. 

يجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر. 

استخراج بطاقة بدل فاقد

في حالة الرغبة في استخراج بدل فاقد للبطاقة إذا تم ضياعها أو كسرها ، فيمكنك اتباع الخطوات التالية ..

  • التوجه لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر فقد البطاقة.
  • ، توجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.
  • اطلب استمارة البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل من موظف السجل.
  • قم بملء استمارة طلب البطاقة الشخصية بدل فاقد، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، مكان وتاريخ الميلاد، عنوان الإقامة، ورقم الهاتف.
  • يجب تقديم عدد من الوثائق الضرورية مع طلب استخراج البطاقة مثل صورة شخصية حديثة، وصورة من محضر فقدان البطاقة الذي تم تحريره في قسم الشرطة.

غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي

هناك 5 غرامات كشفت عنها لائحة السجل المدني وهي كالآتي:

- غرامة 100 جنيه في حالة التأخير المواطن عن تجديد البطاقة بعد بلوغه 15 سنة.

- غرامة 100 جنيه حال تعامل الشخص بـطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات الرسمية.

- غرامة 50 جنيها يدفعها الشخص حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي2026 استمارة بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد تجديد البطاقة الشخصية استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

