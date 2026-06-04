الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 100 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني

وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون يورو (116 مليون دولار) للجيش اللبناني، في إطار سعيه لتعزيز قدراته العسكرية في ظل وقف إطلاق النار الهش في البلاد.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على موقعها الإلكتروني: "يوفر وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل ولبنان فرصةً لمنع عودة الأعمال العدائية الشاملة"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضافت: "لكن مقتل أحد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل واستمرار المناوشات يؤكد هشاشة ما تم الاتفاق عليه".

وقالت كالاس: "إن أفضل طريقة للحد من التهديد الذي يشكله حزب الله هي تقوية الدولة اللبنانية، وتمكين مؤسساتها، واستعادة احتكارها لاستخدام القوة".

وتأتي هذه المساعدة الجديدة إضافةً إلى 82 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة اللبنانية في السنوات الأخيرة.