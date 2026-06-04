القوات الإسرائيلية تحت التهديد .. حزب الله يقصف جيش الاحتلال في جنوب لبنان

أطلق حزب الله صاروخين على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في عدة بلدات حدودية في منطقة الجليل.

ووفقًا لجيش الاحتلال، تم اعتراض أحد الصاروخين بينما سقط الثاني بالقرب من القوات، وأكد الجيش عدم وقوع إصابات في الهجوم، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت سلطات الاحتلال، أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، أطلق ثلاث طائرات مسيرة على منطقة شلومي في شمال إسرائيل.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه بعد إطلاق إنذارات في عدد من التجمعات السكنية في الجليل الغربي، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء المناوشات.

وتم تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية في خليج شلومي شمال دولة الاحتلال بعد مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمنطقة بوقت قصير.

وفي نفس السياق، أفاد مسؤول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن نتنياهو سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني ​​في تمام الساعة الخامسة مساءً في مقر قيادة الشرطة الإسرائيلية "كريا" بتل أبيب، وذلك بعد إعلان واشنطن ليلاً عن اتفاق إسرائيل ولبنان على تجديد وقف إطلاق النار الهش في لبنان، بشرط انضمام حزب الله إلى الهدنة.