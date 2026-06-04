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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تداعيات حرب إيران تتوسع.. شركة طيران أمريكية كبرى توقف رحلات وتدق ناقوس الخطر

الخطوط الجوية الأمريكية
الخطوط الجوية الأمريكية
القسم الخارجي

أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية تعليق بعض رحلاتها هذا الصيف مؤقتًا، نظرًا لاستمرار ارتفاع تكاليف وقود الطائرات في الضغط على ميزانيات شركات الطيران في ظل الحرب مع إيران.

وفي بيان لها، أوضحت الخطوط الأمريكية أنها عدّلت خدماتها على "خطوط مختارة" خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وأنها ستوفر للمسافرين المتضررين خيارات بديلة أو تُعيد لهم أموالهم، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشتيد برس الإخبارية الأمريكية. 

وأشارت الشركة، التي تتخذ من تكساس مقرًا لها، إلى ارتفاع تكاليف الوقود، مؤكدةً أن هذه التغييرات تتماشى مع توجهات القطاع بشكل عام.

كما أكدت الخطوط الأمريكية أنها لن تُلغي أيًا من رحلاتها إلى أجل غير مسمى، وأنها تفخر بتقديم "شبكة رائدة في القطاع تضم رحلات أكثر من أي شركة طيران أمريكية أخرى".

ومع ذلك، قد يُسبب تعليق الرحلات الصيفية مزيدًا من المتاعب للمسافرين الذين يواجهون بالفعل خيارات رحلات أقل وأسعارًا أعلى. 

وقد ألغت شركات الطيران حول العالم العديد من الرحلات أو قلّصت جداولها خلال الأشهر القادمة، كما رفعت العديد منها الرسوم أو خفضت مزايا أخرى في محاولة لخفض النفقات.

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