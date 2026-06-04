ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات الجارية مع إيران تسير على ما يرام، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى تفاهمات بشأن عدد من الملفات الخلافية بين الجانبين، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل متابعة دولية مكثفة لمسار المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط توقعات بإمكانية إحراز تقدم خلال الفترة المقبلة إذا نجحت الأطراف في تجاوز النقاط العالقة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات وآليات الرقابة الدولية.

ويترقب المجتمع الدولي نتائج هذه المفاوضات لما قد يترتب عليها من تأثيرات مباشرة على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى انعكاساتها على أسواق الطاقة والتوازنات الإقليمية.

كما يرى مراقبون أن أي تقدم في المحادثات قد يسهم في خفض حدة التوتر بين البلدين ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والدبلوماسية.