بعد انتهاء الصراع .. ترامب يتحدّث عن «مهمة نووية» مع إيران

تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التركيز على الملف النووي الإيراني باعتباره أحد أبرز القضايا المطروحة على أجندة السياسة الخارجية الأمريكية.

وأكد أن هناك ما وصفه بـ”المهمة النووية” المتعلقة بإيران، في إشارة إلى الجهود الرامية لضمان عدم امتلاك طهران قدرات نووية عسكرية.

وأوضح “ترامب” أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على التوصل إلى تفاهمات أو ترتيبات تضمن الحد من الأنشطة النووية الإيرانية المثيرة للجدل، مع التأكيد على أهمية الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية.

كما أشار إلى أن معالجة الملف النووي تظل أولوية حتى بعد انتهاء التوترات والصراعات العسكرية في المنطقة.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المناقشات والمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في المواقف بين الأطراف المعنية بشأن آليات التخصيب والرقابة الدولية ومستقبل أي اتفاق محتمل



