حرب إيران ترفع البطالة.. زيادة مفاجئة في أعداد العاطلين عن العمل بالولايات المتحدة

وصل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر الأسبوع الماضي، إلا أن عمليات التسريح من العمل لا تزال منخفضة تاريخياً على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة الناجمة عن الحرب في إيران.

البطالة في الولايات المتحدة

أفادت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 30 مايو قد ارتفعت بمقدار 13 ألف طلب لتصل إلى 225 ألف طلب. وهذا هو أعلى رقم منذ أوائل فبراير، قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران، ولكنه لا يزال مستوى منخفضاً تاريخياً.

وكان المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة فاكت سيت قد توقعوا 211 ألف طلب جديد، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

تُعتبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشراً على عمليات التسريح من العمل في الولايات المتحدة، وهي مؤشر شبه فوري على صحة سوق العمل.

على الرغم من انخفاض عمليات التسريح من العمل إلى مستويات تاريخية، يبدو أن سوق العمل يعاني مما يسميه الاقتصاديون "حالة انخفاض التوظيف وانخفاض التسريح".

وقد ساهم ذلك في إبقاء معدل البطالة منخفضاً عند 4.3%، ولكنه ترك العديد من العاطلين عن العمل يكافحون للعثور على وظائف جديدة.