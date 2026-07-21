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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات Redmi Watch 6: شاشات AMOLED وبطارية ضخمة بأسعار تبدأ من 50 يورو

ريدمي واتش 6 أكتيف وريدمي واتش 6 لايت
ريدمي واتش 6 أكتيف وريدمي واتش 6 لايت
لمياء الياسين

بحسب تسريب جديد، تعمل شركة ريدمي حاليًا على تطوير ساعتين ذكيتين وهما ريدمي واتش 6 أكتيف وريدمي واتش 6 لايت وستأتي كلتا الساعتين بأكثر من 140 وضعًا رياضيًا، ومراقبة لمعدل ضربات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، وتتبع النوم، وبالطبع تتبع المسافة. ومن المثير للاهتمام، أنه على عكس ما قد توحي به الأسماء، ستكون ساعة Redmi Watch 6 Active أرخص من ساعة Redmi Watch 6 Lite، حيث ستُطرح بسعر 50 يورو في منطقة اليورو، بينما سيبلغ سعر طراز Lite 60 يورو.

صور مسربة لساعة Redmi Watch 6 Active 

ستأتي ساعة Redmi Watch 6 Active بشاشة AMOLED مقاس 1.85 بوصة بدقة 390×450 بكسل، وتقنية بلوتوث 5.3، وبطارية بسعة 470 مللي أمبير. 

أما ساعة Redmi Watch 6 Lite، فستأتي بشاشة AMOLED مقاس 1.96 بوصة بدقة 410×502 بكسل، ومستشعر حركة تساعي المحاور، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) متعدد الأنظمة، ومكبر صوت. وتحتوي على نفس بطارية Active بسعة 470 مللي أمبير.

أما عن تصميم الساعة فهي تأتي بتصميم نحيفًا وخفيف الوزن ومن المتوقع أن يتوفر بعدة ألوان مثل الأزرق ، والأسود ، والفضي ورغم أن الألوان الثلاثة تشترك في إطار الألومنيوم نفسه، إلا أن كل لون يمنح الساعة الذكية طابعًا مميزًا 


ميزات ساعة ريدمي واتش 6

تعمل ساعة Watch 6 بنظام HyperOS 3 من شاومي، ومن المتوقع أن يتضمن ميزات ذكية متنوعة، مثل إدارة الإشعارات، والتحكم الذكي بالمنزل، وربما دعم تطبيقات خارجية. 

تزعم الشركة أن عمر بطارية الساعة الذكية يصل إلى 24 يومًا، مع أن الأداء الفعلي وقد يختلف باختلاف الاستخدام.

ولم تؤكد شركة Xiaomi حتى الآن سعر ساعة Watch 6. وللمقارنة، تم إطلاق الجيل السابق من Redmi Watch 5 العام الماضي بسعر ابتدائي يبلغ 599 يوان(84 دولارًا).

شركة ريدمي ريدمي واتش 6 أكتيف ريدمي واتش 6 لايت ساعة Redmi Watch 6 تحديد المواقع العالمي GPS شاشة AMOLED

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