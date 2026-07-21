قبل الإعلان الرسمي| كل ما تريد معرفته عن ساعات سامسونج القادمة

إذا كنت تبحث عن ساعة بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في ساعة Galaxy Watch 9 و Galaxy Watch Ultra 2 فكلاهما اقترب من الأصدار الفعلي فقد تأتي ساعة Galaxy Watch 9 العادية بتصميم مألوف وبمعالج كوالكوم سنابدراجون وير إيليت والعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي

أما عن قدرة الشحن فمن المتوقع أن يأتي بسعة بطارية 390 مللي أمبير في الساعة للنسخة ذات قطر 40 مم، و445 مللي أمبير في الساعة للنسخة ذات قطر 44 مم.

أما عن أفضل ميزات الساعة فتُولي سامسونج اهتمامًا كبيرًا بالصحة و تُراقب مؤشراتك الحيوية الرئيسية وتُنبهك في حال وجود أي خلل. كما أضافت مدربًا للجري يُساعدك على تتبع تقدمك نحو أهدافك الشخصية، بالإضافة إلى تحسينات في اكتشاف انقطاع النفس النومي. كل هذا يُساهم في تحسين جودة النوم ومستوى الطاقة، وهو ما يُعد تطورًا طبيعيًا لما دأبت سامسونج على تطويره.

ميزات ساعة Galaxy Watch Ultra 2

تأتي ساعة Galaxy Watch Ultra 2 بتصميم متين وملائم للمغامرات، وبهيكل من التيتانيوم بقطر 47 مم، وتأتي الساعة بتصميم نحيف وشاشة OLED مقاس 1.5 بوصة (480×480) تصل إلى سطوع ذروة مذهل يبلغ 5000 شمعة، مما يضمن رؤية رائعة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. أما من حيث المتانة، فهي مقاومة للماء حتى عمق 100 متر (10ATM) وحاصلة على شهادة IP69K.

تعمل الساعة بمعالج Snapdragon Wear Elite، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت وتبدو البطارية بسعة 800 مللي أمبير واعدة للاستخدام طوال اليوم (وأكثر)، وهي ترقية كبيرة مقارنةً ببطارية 590 مللي أمبير الموجودة في ساعتي Galaxy Watch Ultra (2024) و Watch Ultra (2025).

أما بالنسبة للاتصال، فستحصل على خيارات بلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وشبكة واي فاي ثنائية النطاق، وشبكة LTE. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الساعة حوالي 749 يورو.

بينما تبدو ساعة Watch 9 العادية وكأنها ساعة يومية راقية، فإن ساعة Ultra 2 موجهة بوضوح للأشخاص الذين يرغبون في تجربة أكثر متانة وفخامة.