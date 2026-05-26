ببطارية ضخمة.. إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق 2026

أطلقت شركة Honor ساعة Watch 6 Plus الذكية في الصين، مع التركيز على عمر البطارية الطويل وميزات تتبع الأنشطة الرياضية المتقدمة.

يبدأ سعرها من 1199 يوانًا صينيًا (حوالي 176 دولارًا أمريكيًا)، وتتميز بتصميم مستوحى من رياضة السيارات.

تعد الساعة الذكية متاحة حاليًا للطلب المسبق في الصين، وستُطرح للبيع رسميًا ابتداءً من 29 مايو.



مواصفات ساعة Honor Watch 6 Plus

تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464 × 464 بكسل. وتؤكد Honor أن الشاشة تصل إلى ذروة سطوع تبلغ 3000 شمعة، مما يسهل قراءتها تحت أشعة الشمس المباشرة. كما تدعم الشاشة خاصية اللمس الرطب، مما يضمن استجابتها حتى أثناء استخدامها تحت المطر أو أثناء التمارين الرياضية الشاقة.



من حيث المواصفات التقنية، تتميز ساعة Watch 6 Plus بقرص دائري قطره 46.5 ملم وهيكل بسماكة 10.8 ملم. وتتوفر بألوان متعددة تشمل الأزرق السريع، والبني الغسقي، والرمادي السباقي، والأسود الداكن. أما الغطاء الأمامي فهو مصنوع إما من سبائك الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ 316L، مع غطاء خلفي من ألياف البوليمر المقواة. ويبلغ وزن الساعة حوالي 41 غرامًا بدون السوار.



تستخدم الساعة الذكية بطارية ضخمة بسعة 1000 مللي أمبير، والتي تقول شركة Honor إنها تدوم حتى 35 يومًا في وضع البلوتوث المحدود طويل الأمد، أو حوالي 17 يومًا في الاستخدام اليومي العادي. أما إذا كنت تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستقل بشكل مستمر لأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة أو الجري لمسافات طويلة، فإن البطارية مصممة لتدوم حوالي 42 ساعة.

لتحديد الموقع، تستخدم الساعة نظام تحديد المواقع العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) ثنائي التردد (L1 وL5) بستة أقمار صناعية. وتتضمن مستشعرات صحية قياسية لمراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم والنوم بشكل مستمر، بالإضافة إلى أكثر من 120 وضعًا رياضيًا. وقد أضافت Honor ميزات تتبع خاصة برياضتي الريشة الطائرة وكرة القدم؛ حيث يسجل وضع الريشة الطائرة بيانات مثل سرعة التأرجح وعدد التبادلات، بينما يسجل وضع كرة القدم سرعات العدو وينشئ خرائط حرارية للحركة.

يعتمد البرنامج على واجهة مستوحاة من نظام MagicOS، ويشمل جميع ميزات الساعات الذكية المعتادة. يدعم البرنامج مكالمات بلوتوث 5.4 عبر ميكروفون ومكبر صوت مدمجين، وتقنية NFC للدفع عبر اللمس، ونظام ملاحة Baidu Maps. يتميز الجهاز بمقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترًا (5ATM) وبمعيار IP69، مما يجعله مناسبًا للسباحة في المسابح، ولكنه غير مصمم للغوص أو ممارسة الرياضات المائية عالية الضغط.



