كأس أمم إفريقيا.. مصر بـ الزي الأبيض في مباراة تنزانيا

انعقد اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الوطني تحت 17 عامًا أمام تنزانيا، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر لـ الناشئين القميص الأبيض الشورت الأسود والجوارب البيضاء خلال المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء بعد غد الخميس علي ملعب استاد مولاي الحسن في الرباط.

حضر الاجتماع الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات بـ الاتحاد المصري لكرة القدم وشادي الشريف ومدير منتخب مصر تحت 17 عامًا ووجيه حسن مسؤول المهمات.

وضمت قائمة منتخب مصر للناشئين 26 لاعبا هم:

حراسة المرمى:

مالك عمرو عبد الخالق - محمد عبيد عاطف - عبد العزيز محمود عبد العزيز.

خط الدفاع:

محمد السيد محمد - عادل علاء محمد - آدم يوسف - عبد الله عمرو محمد - ياسين تامر أبو القاسم - أمير حسن - عمر فودة - سيف المهدي.

الوسط: محمد نور - سيف كريم - عمر عبد الرحيم - براء محمود جلال - أحمد صفوت - أحمد بشير السيد - دانيال تامر وهبي - محمد جمال محمد - زياد سعودي بكر - يحيى رياض - يوسف عثمان.

خط الهجوم:

عبد العزيز خالد شعبان - خالد مختار - أدهم حسين - أمير أبو العز.